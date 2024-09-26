Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haber
Kripto Para
Son Dakika
Güncel
Magazin
Spor
Ekonomi
Dünya
Politika
HABER SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK FİNANS YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bir kripto yatırımcısı sadece iki hafta içinde milyoner oldu

Bir kripto yatırımcısı sadece iki hafta içinde milyoner oldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir kripto para yatırımcısı 1.300 dolarlık yatırımıyla 15 gün içinde 3,4 milyon dolar kazandı. Bu büyük başarı, piyasadaki spekülasyonları ve içeriden bilgi sızıntısı şüphelerini artırırken, yatırımcının stratejisi ve piyasa dinamikleri hakkında yeni soruları da beraberinde getirdi.

Bir kripto para yatırımcısının, su aygırı temalı Moo Deng kripto para birimine yaptığı küçük bir yatırımla elde ettiği büyük kazanç, piyasalarda şaşkınlık ve şüphe uyandırdı. Yatırımcı, sadece 1.300 dolarlık bir girişimle 15 gün içinde 3,4 milyon dolarlık bir servete ulaştı.

Kripto Para Yatırımıyla 15 Günde Milyonlarca Dolarlık Servete Ulaştı

Bir yatırımcı, su aygırı temasıyla dikkat çeken Moo Deng (MOODENG) adlı bir kripto para birimine yaptığı küçük yatırımla kısa sürede milyoner oldu.

10 Eylül tarihinde 1.331 dolar karşılığında 38,7 milyon MOODENG token alan yatırımcı, sadece 15 gün içinde bu yatırımını 3,4 milyon dolara çıkarmayı başardı. Solana Blockchain ağı üzerinde gerçekleşen bu işlem, kripto camiasında büyük yankı uyandırdı.

Onchain analiz şirketi Lookonchain'in açıklamasına göre bu olağanüstü kazanç bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Topluluk üyeleri arasında içeriden bilgi sızdırılması veya geliştirici manipülasyonu olabileceğine dair endişeler dile getirildi.

Ancak, MOODENG token havuzunun 1,8 milyon dolarlık likiditeye sahip olması, bu büyük miktardaki tokenın mevcut piyasa fiyatından nakde çevrilmesini zorlaştırabilir.

Bu tür hızlı kazançlar kripto dünyasında nadir değil. Lookonchain'in 26 Eylül'de paylaştığı bir başka raporda, bir yatırımcının 95 dolarlık INCEPT token yatırımını 12 saat içinde 96.900 dolara çıkardığını belirtti.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

Burak KÖSE
Burak KÖSE
Haberler.com - Blockchain

Kripto Para Kripto Para Blockchain Solana

ABD ve Fransa'nın ateşkes teklifini reddeden Netanyahu'dan 'Tam güçle savaş' talimatı

Netanyahu'dan gözüne kestirdiği ülke için "Küle çevirin" talimatı

 Talimat Bakan Şimşek'ten! Banka müdürlerinin takı kuyruğuna girdiği düğüne inceleme

Skandal düğüne inceleme

 Münevver Karabulut cinayetinde önemli gelişme! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak

Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak
Mansur Yavaş: İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa tüm CHP'li belediye başkanları görevini bırakacak

"Kulislerde konuşulan olursa tüm CHP'li belediye başkanları görevi bırakacak"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Münevver Karabulut cinayeti adli tıp raporu! Münevver Karabulut cinayeti nasıl işlendi? Garipoğlu ailesi kimdir? Cem Garipoğlu'nun babası ve annesi kim? Hayyam Garipoğlu kimdir? Garipoğlu ailesi hakkındaki detaylar... Cem Garipoğlu olayı nedir? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti ne zaman oldu? IMEI kayıt ücretine zam mı geliyor? IMEI kayıt ücretine ne kadar olacak? Cem Garipoğlu ne zaman ve neden öldü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl ortaya çıktı? SON DAKİKA: Cem Garipoğlu'nun mezarı ne zaman açılacak? Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarı nerede? Cem Garipoğlu'nun mezarı neden açılacak? Münevver Karabulut cinayeti olayı nedir? Sana Değer Dora kimdir? Sana Değer programı konukları kim? Dora ve Ahmet Altınbaşak kimdir? Kızıl Goncalar 20. bölüm 2. fragmanı yayınlandı mı? Kızıl Goncalar 20. bölüm fragmanı izle!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });