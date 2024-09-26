Bir kripto yatırımcısı sadece iki hafta içinde milyoner oldu

Bir kripto para yatırımcısının, su aygırı temalı Moo Deng kripto para birimine yaptığı küçük bir yatırımla elde ettiği büyük kazanç, piyasalarda şaşkınlık ve şüphe uyandırdı. Yatırımcı, sadece 1.300 dolarlık bir girişimle 15 gün içinde 3,4 milyon dolarlık bir servete ulaştı.

Kripto Para Yatırımıyla 15 Günde Milyonlarca Dolarlık Servete Ulaştı

Bir yatırımcı, su aygırı temasıyla dikkat çeken Moo Deng (MOODENG) adlı bir kripto para birimine yaptığı küçük yatırımla kısa sürede milyoner oldu.

10 Eylül tarihinde 1.331 dolar karşılığında 38,7 milyon MOODENG token alan yatırımcı, sadece 15 gün içinde bu yatırımını 3,4 milyon dolara çıkarmayı başardı. Solana Blockchain ağı üzerinde gerçekleşen bu işlem, kripto camiasında büyük yankı uyandırdı.

Onchain analiz şirketi Lookonchain'in açıklamasına göre bu olağanüstü kazanç bazı soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Topluluk üyeleri arasında içeriden bilgi sızdırılması veya geliştirici manipülasyonu olabileceğine dair endişeler dile getirildi.

Ancak, MOODENG token havuzunun 1,8 milyon dolarlık likiditeye sahip olması, bu büyük miktardaki tokenın mevcut piyasa fiyatından nakde çevrilmesini zorlaştırabilir.

Bu tür hızlı kazançlar kripto dünyasında nadir değil. Lookonchain'in 26 Eylül'de paylaştığı bir başka raporda, bir yatırımcının 95 dolarlık INCEPT token yatırımını 12 saat içinde 96.900 dolara çıkardığını belirtti.

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.