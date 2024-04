Binance CEO'su Richard Teng, Bitcoin Yarılanma Etkinliğini Değerlendirdi

Binance CEO'su Richard Teng, bu yıl gerçekleşen Bitcoin yarılanmasının, kripto para piyasasında yeni bir dönem başlattığını söyledi. Teng, yarılanmanın ardından piyasa dinamiklerinde oluşacak değişimler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bitcoin Yarılanması ve Kripto Piyasalarında Yeni Çağ

Binance CEO'su Richard Teng, son Bitcoin yarılanmasının (halving) önceki örneklerden farklı bir ortamda gerçekleştiğini belirtti. Teng, bu yıl gerçekleşecek olan yarılanmanın kripto para piyasası için çok önemli olduğunu ve çeşitli gelişmelerin bu duruma eşlik ettiğini ifade etti.

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su Teng, "Bu yarılanma, Bitcoin ekosisteminde ve geniş kripto piyasasında yaşanan dikkate değer diğer gelişmelerle birlikte gerçekleşiyor." dedi. Teng, ayrıca kripto piyasasındaki yenilikler arasında, ETF girişimleri ve Bitcoin ağı üzerinde çalışan Katman 2 ve DeFi uygulamalarının artan popülaritesiyle desteklenen Ordinals protokolünü öne çıkardı.

Teng, Bitcoin'in fiyatının her halving olayından sonraki altı ay içinde tarihsel olarak arttığına dikkat çekti. Bitcoin Blockchain ağında her dört yılda bir gerçekleşen halving, madencilere verilen Bitcoin ödüllerini yarıya indiriyor. Teng, piyasanın her halving olayına tepkisinin arkasındaki sebebin, yeni arzın bu şekilde azaltılması olabileceğini belirtti.

Binance CEO'su, sektörün büyüme potansiyelinin, piyasa dinamikleri ve kripto para birimlerinin benimsenme oranı gibi birçok faktöre bağlı olduğunu vurguladı. Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte Bitcoin'e olan talebin ve erişimin arttığını belirten Teng, "Bu faktörler kripto piyasası için umut verici bir gelecek vaat ediyor olsa da özellikle yeni başlayan yatırımcıların beklentilerini dengeli tutmaları gerekiyor." dedi.