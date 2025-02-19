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BİM neden ceza aldı (Rekabet Kurumu)?

BİM neden ceza aldı (Rekabet Kurumu)?
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Rekabet Kurumu zincir market olan BİM'e cirosunun binde beşi oranında, 1 Milyar 300 Milyon TL Ceza kesti. BİM neden ceza aldı (Rekabet Kurumu)?

Rekabet Kurumu, BİM'e yönelik yaptığı yerinde inceleme sırasında inceleme işlemlerini engellemeleri nedeniyle yaklaşık 1,3 milyar TL tutarında idari para cezası uyguladı. Bu karar, şirketin yönetiminden bir yöneticinin, inceleme sırasında veri silme işlemi gerçekleştirmesi üzerine alındı. BİM neden ceza aldı (Rekabet Kurumu)?

BİM NEDEN CEZA ALDI?

14 Ocak 2025 tarihinde Rekabet Kurumu uzmanları, BİM'in genel merkezinde gerçekleştirdiği yerinde incelemede, şirketin bir yöneticisinin veri silme eylemi gerçekleştirdiğini tespit etti. Bu durum, yerinde incelemenin engellenmesi veya zorlaştırılması olarak değerlendirildi ve 6 Şubat 2025 tarihinde alınan karar doğrultusunda, BİM'e yaklaşık 1,3 milyar TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Açıklamada, "Yerinde inceleme başladığı andan itibaren, şirket çalışanlarının kullandıkları cihazlarda hiçbir verinin silinmemesi gerekmektedir," denilerek, böyle bir durumun söz konusu olduğu takdirde, Kurum uzmanları tarafından bu eylemin tespit edilmesinin güç olmadığı vurgulandı. Özellikle yüksek teknolojinin kullanıldığı bu incelemelerde, gizli verilerin korunması temel ilke olarak kabul edildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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