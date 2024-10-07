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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi?

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi?
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Gaziantep maçının ardından yaptığı açıklamada takımının performansını değerlendirdi. Maçın detayları ve Van Bronckhorst'un görüşleri merak konusu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş, Gaziantep Büyükşehir Stadında karşılaştı. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalarda, takımının performansını ve sahadaki mücadelesini değerlendirdi. Teknik adam, özellikle takımın ikinci yarıdaki oyunundan memnun olduğunu, ancak bazı pozisyonları daha iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Peki, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi?

VAN BRONCKHORST GAZİANTEP MAÇININ ARDINDAN NE DEDİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçında mücadele ettiklerini ancak son dakikada topun rakip için doğru yere düştüğünü söyledi. Giovanni Van Bronckhorst, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, fiziksel anlamda zor haftalar yaşadıklarını belirtti. Zorlu süreçlerden öğrenecek şeylerinin olduğunu aktaran Bronckhorst, şöyle konuştu:

"Büyük takım olduğunuz zamanlarda nerede oynarsanız oynayın, hangi maçı oynarsanız oynayın, gerekli performansı göstermek zorundasınız. Bugün de bizim için zor bir maçtı. Savaştık, mücadele ettik aslında ama son anda top rakip için doğru yere düştü."

Gaziantep FK maçının kendileri açısından fiziksel olarak zor bir karşılaşma olduğunu anlatan Van Bronckhorst, "Gelişme göstereceğimiz şeyler var. Hala yenilmedik, mağlubiyetimiz yok. Panik yapacak bir durum yok. Ligin ligin üçüncü bölümüne başlayacağız ve gelişim göstereceğiz. Çok fazla maçımız var. Bir sonraki maçta hatta daha iyi olmayı istiyoruz." dedi.

Van Bronckhorst, bir gazetecinin "Semih Kılınçsoy'u maçta neden tercih etmediniz?" sorusu üzerine, "Semih de genç ve gelişim gösteren bir oyuncu. Farklı konularda gelişim gösteriyor. Ben kendisine yardımcı oluyorum. Bu sene çok daha iyi bir bir oyuncu olacak. Bugün kendisini tercih etmedik ama milli takıma gidiyor. Bir sonraki bölümde, bir sonraki oynayacağımız blokta oynayabilir." cevabını verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni Van Bronckhorst Gaziantep maçının ardından ne dedi?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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