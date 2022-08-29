Beşiktaş - Sivasspor ne zaman, hangi kanalda? Beşiktaş - Sivasspor maçı şifresiz mi?
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Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Beşiktaş - Sivasspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Beşiktaş - Sivasspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Beşiktaş - Sivasspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Beşiktaş - Sivasspor maçı şifresiz mi? Beşiktaş - Sivasspor maçı hakemi kim? Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Beşiktaş - Sivasspor, Süper Lig maçı, 29-08-2022 Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak.
Beşiktaş - Sivasspor maçı beiNSport'tan yayınlanacak.
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