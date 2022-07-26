Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş hazırlık maçında İspanya temsilcisi Alaves ile bugün karşı karşıya gelecek. Maçın heyecanına ortak olmak isteyen Beşiktaş taraftarları Beşiktaş maçı hangi kanalda? Beşiktaş - Alaves maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Alaves maçı Spor Smart'tan canlı olarak yayınlanacaktır.

BEŞİKTAŞ - ALAVES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Alaves, Hazırlık maçı, 26-07-2022 Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

BEŞİKTAŞ - ALAVES MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Alaves maçı, Valencia'da, Estadio Camilo Cano La Nucia Stadyumu'nda oynanacak.