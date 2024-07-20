Beşiktaş Grazer maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Grazer maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Beşiktaş Grazer maç kadrosu ilk 11! Beşiktaş bu akşam Grazer ile hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Grazer ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Grazer maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Grazer Beşiktaş maç kadrosu ilk 11!

BEŞİKTAŞ - GRAZER MAÇI İLK 11

Beşiktaş Grazermaçı 11'i şu şekildedir:

Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Fernandes, Silva, Rashica, Semih Kılıçsoy, Mustafa Erhan Hekimoğlu

BEŞİKTAŞ - GRAZER MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Grazer maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Beşiktaş Grazer maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

BEŞİKTAŞ - GRAZER MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Grazer maçı saat 19.00'da başlayacak.