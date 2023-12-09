Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor?

Yeni yönetimin ilk maçı olan derbide Beşiktaş, galibiyet alarak moral bulmak istiyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımı, Fenerbahçe'ye karşı aldığı galibiyetlerle biliniyor. Beşiktaş, son 4 yıldır Fenerbahçe'ye mağlup olmuyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi statta oynanacak? Beşiktaş - Fenerbahçe maçı nerede, hangi stadyumda oynanıyor?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ STATTA OYNANACAK?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında Dolmabahçe'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmaları yapıldı. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, saat 19.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.