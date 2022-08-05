Benzine indirim geldi mi? 5 Ağustos 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı aldığı eş zamanlı indirim ile düşüş yaşıyor. Akaryakıt fiyatları son dakika bildirilen indirim haberi ile araç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Brent petrol fiyatında yaşanan ciddi düşüş indirim haberlerini sıklaştırdı. Şimdi "5 Ağustos 2022 LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu" soruları cevap arıyor. Peki, Benzine indirim geldi mi? 5 Ağustos 2022LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Son 6 ayın en düşük seviyelerinde ilerleyen brent petrol fiyatı sonrası motorin ve benzin fiyatı eş zamanlı olarak indirim aldı.

Buna göre; benzine 2,23 TL, motorine 1.15 TL indirim bekleniyor.

Yeni fiyatları 5 Ağustos 2022 / bugün gece saatlerinden itibaren geçerli olacağı düşünülüyor.

5 AĞUSTOS 2022 MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Motorin Fiyatları

İstanbul: 24,47 TL

Ankara: 24,59 TL

İzmir 24,60 TL

Benzin

İstanbul: 22,24 TL

Ankara: 22,36 TL

İzmir: 22,36 TL

LPG

İstanbul: 11.35 TL

Ankara: 11.37 TL

İzmir: 11.04 TL