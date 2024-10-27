Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi?
Portekiz Ligi'nde heyecan devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Benfica- Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbolseverler, karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleyebilecek mi? İşte maçla ilgili tüm detaylar!
Portekiz Ligi'nde heyecan dolu mücadeleler sürerken, haftanın önemli karşılaşmalarından biri de Benfica ile Rio Ave arasında gerçekleşecek. Bu iki takım, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Benfica-Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca, karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleme imkanları nelerdir? İşte maçla ilgili tüm detaylar!
BENFICA- RIO AVE MAÇI NE ZAMAN?
Portekiz Ligi'nde Benfica ve Rio Ave karşı karşıya geliyor. Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Ekim Pazar günü saat 21:00'da başlayacak.
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Polarizasyon: Vertical (dikey)
DVB-S2-8PSK
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D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
BENFICA- RIO AVE MAÇI HANGİ KANALDA?
S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
PORTEKİZ LİG SIRALAMASI
- Sporting Lizbon,
- Porto,
- Santa Clara,
- Benfica