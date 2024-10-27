Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Portekiz Ligi'nde heyecan dolu mücadeleler sürerken, haftanın önemli karşılaşmalarından biri de Benfica ile Rio Ave arasında gerçekleşecek. Bu iki takım, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Benfica-Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca, karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleme imkanları nelerdir? İşte maçla ilgili tüm detaylar!

BENFICA- RIO AVE MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Ligi'nde Benfica ve Rio Ave karşı karşıya geliyor. Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Ekim Pazar günü saat 21:00'da başlayacak.

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S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

BENFICA- RIO AVE MAÇI HANGİ KANALDA?

S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

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