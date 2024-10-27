Üye Girişi
Haberler

Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi?

Benfica- Rio Ave maçı ne zaman? Benfica- Rio Ave maçı saat kaçta, şifresiz mi?
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Portekiz Ligi'nde heyecan devam ediyor. Haftanın önemli karşılaşmalarından biri olan Benfica- Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Futbolseverler, karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleyebilecek mi? İşte maçla ilgili tüm detaylar!

Portekiz Ligi'nde heyecan dolu mücadeleler sürerken, haftanın önemli karşılaşmalarından biri de Benfica ile Rio Ave arasında gerçekleşecek. Bu iki takım, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, Benfica-Rio Ave maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Ayrıca, karşılaşmayı canlı ve şifresiz izleme imkanları nelerdir? İşte maçla ilgili tüm detaylar!

BENFICA- RIO AVE MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Ligi'nde Benfica ve Rio Ave karşı karşıya geliyor. Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanacak mücadele 27 Ekim Pazar günü saat 21:00'da başlayacak.

S SPORT CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

S Sport canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

S SPORT FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12188 MHz.

Polarizasyon: Vertical (dikey)

DVB-S2-8PSK

Symbole rate: 27500 ksym/s

FEC:5/6

D-Smart 78. Kanal

TV+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

BENFICA- RIO AVE MAÇI HANGİ KANALDA?

S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

PORTEKİZ LİG SIRALAMASI

  1. Sporting Lizbon,
  2. Porto,
  3. Santa Clara,
  4. Benfica
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Soğuk Haber Portekiz Benfica Rio Ave Futbol Yaşam Spor

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törene Emine Şenyaşar katılamadı

6 yıllık küslük böyle sona erdi! Tarihi törende önemli bir kişi eksik

 DEM Parti lideri Bakırhan: Cumhurbaşkanı bence artık konuşmalı

CHP lideri gibi DEM Parti de aynı çağrıyı yaptı! Gözler şimdi Erdoğan'ın vereceği yanıtta

 Prof. Dr. Naci Görür: Deprem dirençli Adana'yı kurun

5 büyüklüğünde depremle sarsılan Adana'ya Naci Görür'den korkutan uyarı
KKTC'de bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü

Bebeklere su yerine saf alkol içirdiler: 1 bebek öldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
POWER RANGERS filmi konusu nedir? Power Rangers oyuncuları kim? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da ölen ilk Osmanlı padişahı kimdir? Susam Sokağı karakterlerinden Büdü'nün en sevdiği sayı 6'yken Edi'nin en sevdiği sayı kaçtır? 1959'dan günümüze kadarki Süper Lig tarihinde en çok gol atan, en çok galibiyet alan ve en çok puan toplayan futbol takımı hangisidir? Tolstoy'un Anna Karenina adlı eseri hangi ifadeyle başlar? INTER- JUVENTUS maçından kareler! Inter- Juventus maçı kaç kaç bitti? Kenan Yıldız gol attı mı? Maç özeti! Fenerbahçe- Bodrumspor maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe- Bodrumspor maç özeti! Hangi ikisi köpekgillerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! ADANA'DA DEPREM! Deprem ne zaman oldu? Depremin büyüklüğü ne? Kendisine bir şey uzatıldığında ''Onu buradan alabilmem için Dhalsim olmam lazım'' diyen biri hangi video oyun serisine gönderme yapmış olur? 28 Ekim Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.