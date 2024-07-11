Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücreti kaç TL?

Bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor. Bedelli askerlik ücreti memur maaş katsayısına göre her 6 ayda bir zamlanıyor. Buna göre 182 bin 609 TL olan bedelli askerlik tutarı 217 bin 871 TL olarak belirlendi. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? Bedelli askerlik ücreti kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı, 2024 yılının ikinci yarısı için bedelli askerlik tutarını 217 bin 871 TL olarak belirledi.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRKLER İÇİN ASKERLİK TARİFESİ

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, başvuru yaptıkları tarihteki bedelli askerlik ücretinin karşılığı olan avro veya diğer döviz cinsinden para alınıyor. Almanya'da bugün başvuru yapan bir gurbetçinin 6.229 Euro ödemesi gerekiyor.