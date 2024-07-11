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Barış Alper Yılmaz Hafsanur Sancaktutan sevgili mi?

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Aynı zamanda Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da da forma giyen ünlü futbolcu sahadaki performansı kadar özel hayatıyla da manşetlerdeki yerini koruyor. Peki, Barış Alper Yılmaz Hafsanur Sancaktutan sevgili mi?

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram'da paylaştığı fotoğrafı beğenince sosyal medya çalkalandı. Barış Alper Hafsanur Sancaktutan'ın fotoğrafından beğenisini sosyal medyada gündem olunca geri çekti. Barış Alper Yılmaz Hafsanur Sancaktutan sevgili mi?

BARIŞ ALPER YILMAZ HAFSANUR SANCAKTUTAN SEVGİLİ Mİ?

Deniz Can Aktaş ile uzun süren ilişkisinin bitmesinin ardından aşktan yana şansı bir türlü gülmeyen Hafsanur Sancaktutan geçen günlerde bir mekana girerken görüntülenmiş ve "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "Kimse yok" cevabını vermişti. Oyuncunun "Neden?" sorusuna "Yok yani, ortalıkta adam kalmadı." şeklinde cevap vermesi ise magazin gündeminde çokça konuşulmuştu.

"Son Yaz" ve "Ya Çok Seversen" dizileriyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla ilgili yaptığı "Ortalıkta adam kalmadı" açıklamasıyla gündem olmuştu. Bu açıklamadan kısa süre sonra Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, Hafsanur'un 2022 yılında paylaştığı bir fotoğrafı beğendi.

Barış Alper, ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ın fotoğrafını beğendi, saniyeler sonra bu beğeniyi geri çekti.

Barış Alper ve Hafsanur'un yaşı 24. İkisinin memleketi de Rize. Yılmaz ve Sancaktutan'ın birkaç gündür flört ettikleri iddia edildi.

Henüz konu ile ilgili taraflardan açıklama gelmedi.

Osman Demir
Osman Demir
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