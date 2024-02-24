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Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir?

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Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı ne zaman?

24 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Bandırmaspor - Ümraniyespor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Bandırmaspor- Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor- Ümraniyespor maçı ne zaman?

BANDIRMASPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor ile Ümraniyespor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 24 Şubat Cumartesi günü saat 13:30'da Balıkesir'de, Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda gerçekleşecek. Bu önemli mücadele, TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT Spor'u Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izleyebilirsiniz. Bein Sports 2'yi Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli bir şekilde takip edebilirsiniz. beIN Sports Tod TV ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Futbolseverler, Bandırmaspor ile Ümraniyespor arasındaki bu önemli maçı izlemek için belirtilen kanalları kullanabilirler.

Emir Ceran
Emir Ceran
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