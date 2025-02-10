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AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? AZ Alkmaar Galatasaray kadrosunda kimler var?

AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? AZ Alkmaar Galatasaray kadrosunda kimler var?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti. Fenerbahçe'nin rakibi ise Belçika ekibi Anderlecht oldu. AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? AZ Alkmaar Galatasaray kadrosunda kimler var?

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Galatasaray Hollanda'dan AZ Alkmaar takımıyla eşleşirken, Fenerbahçe de Belçika ekibi Anderlecht'in rakibi oldu. Peki, AZ Alkmaar Galatasaray kadrosunda kimler var? AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu?

AZ ALKMAAR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

AZ Alkmaar-Galatasaray maçı 13 Şubat Perşembe günü 23.00'te oynanacak.

Hollanda'da yapılacak karşılaşma, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

AZ Alkmaar Galatasaray muhtemel 11'ler belli oldu mu? AZ Alkmaar Galatasaray kadrosunda kimler var?

RÖVANŞ MAÇI TARİHİ BELLİ OLDU

RAMS Park'ta oynanacak rövanş maçı 20 Şubat Perşembe günü 20.45'te başlayacak.

AZ ALKMAAR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray : Muslera, Sallai, Davinson, Cuesta, Jelert, Sara, Kaan, Mertens, Ahmed Kutucu, Morata, Osimhen

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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