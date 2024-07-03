Avukat maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre avukat maaşı ne kadar olacak?

Enflasyon oranlarının belirlenmesiyle birlikte avukat maaşlarına yapılacak zamlar da netleşti. Avukat maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor. Yılın ilk 6 ayında elde edilen enflasyon rakamlarına göre İşçi ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri yüzde 19,31 zam alacak. Peki, Avukat maaşları ne kadar oldu? Haziran ayı enflasyon rakamlarına göre avukat maaşı ne kadar olacak?

AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran enflasyonunu 1,64, 6 aylık enflasyonu 24,73, yıllık enflasyonu ise 71,60 olarak duyurdu. Bu veriler ışığında SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 24,73 zamma hak kazandı. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı da yüzde 19,31 oldu.

AVUKAT MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Kamuda görev yapan 1'e 4 kademesindeki bir avukatın maaşı 47.823 TL'den yüzde 19.31 oranında artırıldığında 57.057,62 TL olacak.