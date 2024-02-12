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Avatar Atakan şampiyon oldu mu? Survivor Avatar Atakan ne zaman şampiyon oldu?

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Survivor 2024 All star yarışmacıları arasında olan Avatar Atakan herkesin araştırma konusu hâline geldi. Peki, Avatar Atakan şampiyon oldu mu? Survivor Nihat Avatar Atakan ne zaman şampiyon oldu?

2024'e girilmesinin ardından yayın hayatına başlayan Survivor 2024 All-Star programında yarışmacı olan Avatar Atakan'nın kim olduğu araştırma konusu oldu. Peki, Avatar Atakan şampiyon oldu mu? Survivor Avatar Atakan ne zaman şampiyon oldu?

AVATAR ATAKAN KİMDİR?

27 Ağustos 1989 yılında Sivas'ta dünyaya gelen Avatar lakaplı Çağan Atakan Arslan, spor hayatına basketbol ile başlamıştır. 16 yaşında vücut geliştirmeye başlayan Atakan Arslan, 17 yaşında dövüş sporları ile tanışmış ve o günden bu yana birçok başarıya imza atmıştır. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu'na parkur rekoru kırıp okul birincisi olarak girmiştir. Eğitimine halen devam etmektedir. Atakan Arslan, 2008 yılından itibaren kick boks ve Muay Thai Milli Takımlarında ülkesini uluslararası arenada temsil etmekte, aynı zamanda da profesyonel müsabakalara çıkmaktadır.

SURVİVOR ŞAMPİYONLARI LİSTESİ

2005 Uğur Pektaş

2006 - Derya Durmuşlar.

2007 Taner Özdeş

2010 - Merve Oflaz.

2011 Derya Büyükuncu

2012 - Nihat Altınkaya.

2013 Hilmi Cem İntepe

2014 – Turabi Çamkıran

2015 Turabi Çamkıran

2016 - Çağan Atakan Arslan

2017 Ogeday Girişken

2018 - Adem Kılıçcı

2019 - Yusuf Karakaya / Katerina Dalaka

2020 - Cemal Can Canseven

2021 İsmail Balaban

2022 Nisa Bölükbaşı

2023 Nefise Karatay

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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