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Avalanche Vakfı, Web3'e yatırım yapmaya devam ediyor

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Avalanche Vakfı'nın blockchain tabanlı yenilikleri desteklemek üzere hayata geçirdiği Codebase hızlandırıcı programı, dünya çapından gelen yüzlerce başvuru arasından seçtiği 15 girişimi duyurdu.

Avalanche Cephesinden Yenilikçi Web3 Girişimlerine Destek

Avalanche Blockchain arkasındaki girişim olan Avalanche Vakfı, Blockchain teknolojisini temel alan yeni nesil Web3 şirketlerinin gelişimini desteklemek için Codebase adında yenilikçi bir girişim başlattı. 30 farklı ülkeden gelen yaklaşık 250 başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, 15 erken aşamadaki Web3 girişimi programa kabul edildi.

Seçilen girişimler, her biri için 500.000 ila 1 milyon dolar arasında değişen finansal destek alacak. Program 10 hafta sürecek ve bu süre boyunca girişimler, Avalanche ekosisteminin önde gelen uzmanlarının mentorluğunda şirketlerini geliştirme imkânı bulacak. Programın sonunda, projeler 400.000 dolarlık özel bir yatırım ödül havuzuna dahil olma şansı da yakalayacak.

Avalanche ekosisteminin önemli bir parçası olan Colony Lab gibi hızlandırıcılar da Codebase ile iş birliği yaparak Web3 girişimlerine finansman desteği sunuyor. Colony'nin SwissBorg ile iş birliği sayesinde sağlayabileceği finansman miktarı bazı projeler için 1 milyon doları aşabilir. Bu iş birliği, 7.500'den fazla Avalanche kullanıcısının desteği ile binlerce web3 girişimcisine ulaşarak onlara tohum finansmanı sağlama fırsatı sunuyor.

Programın sonunda, 29 Mayıs'ta düzenlenecek Consensus etkinliğinde bir sunum günü gerçekleştirilecek. Bu etkinlik sırasında, katılımcı şirketler fikirlerini geniş bir Web3 yatırımcıları topluluğuna sunma imkânı bulacak. Son olarak geçtiğimiz günlerde Avalanche Vakfı, Blockchain ağını desteklemek amacıyla "topluluk paraları" olarak adlandırılan ilk beş meme kripto para birimini de açıkladı. Coq Inu, Gecko, Kimbo, NoChill ve Tech, Vakfın Web3 yaratıcılarını destekleme amacını taşıyan Kültür Katalizörü programının bir parçası olarak portföyüne dahil edilmişti.

Kaynak: Haberler.com / Blockchain

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