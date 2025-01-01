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ATM para çekme limiti kaç TL oldu 2025?

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Bankalar, 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla ATM'lerden para çekme limitlerini değiştirdi. Mevcut durumda 10 bin lira olan limit 20 bin liraya kadar yükseltilecek. Peki ATM para çekme limiti kaç TL oldu 2025?

Atm'lerden para çekme işlemlerinde yapılan değişiklik 1 Ocak'la beraber başladı. Mevcut durumda 15 bin TL'lik limit uygulayan bankalar, bu tutarı 20 bin TL'ye çıkaracak. 10 bin TL sınırı olan bankaların ise 15 bin TL'ye çıkaracağı tahmin ediliyor. ATM para çekmelimiti kaç TL oldu 2025?

QR KOD LİMİTLERİ ARTMIŞTI

Öte yandan ATM'lerden yapılan işlemlerde kısa süre önce QR kod ile para çekme limitleri artırılmıştı. Yeni uygulamalar ile müşterilerin nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılamasının yolu açılacak.

ATM'LER BU PARALARI KABUL ETMİYOR

Kur artışları sonrasında Türkiye'deki en yüksek banknotun yaklaşık 5.5 dolara kadar gerilemesine rağmen Merkez Bankası, 500 ve 1000 TL'lik banknotları tedavüle almamaya devam ediyor. Bu durum, ATM'lerde önemli bir değişiklik yaşanmasına yol açarken, her gün makinelere para yetiştirmekte zorlanan bankalar, çözümü tek tip para kullanımına geçmekte buldu.

Özel bankaların kullandığı ATM'lerin tamamına yakınında 10 ve 20 TL'lik banknotların kullanımı durdurulurken, bu bölümlere de 200 liralık paralar yerleştiriliyor. Bununla birlikte son günlerde birçok banka, 10 ve 20 liralık slotları yeterli bulmayarak, 50 ve 100 TL'lik paraları da kullanıma kapatarak, ATM'lerden yalnızca 200 lira çekilmesine olanak tanıyor.

ATM para çekme limiti kaç TL oldu 2025?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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