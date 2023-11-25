Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman? Atletico Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Atletico Madrid - Mallorca maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid - Mallorca maçı ne zaman?

25 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Atletico Madrid - Mallorca maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Atletico Madrid - Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Atletico Madrid - Mallorca CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Atletico Madrid- Mallorca maçı hangi kanalda, saat kaçta? Atletico Madrid- Mallorca maçı ne zaman?

ATLETİCO MADRİD - MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?

Atletico Madrid ile Mallorca arasındaki İspanya La Liga maçı, 25 Kasım Cumartesi günü saat 23:00'te başlayacak. Bu müsabaka, S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

ATLETİCO MADRİD - MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

S Sport Plus'u Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, S Sport'u Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak takip edebilirsiniz.