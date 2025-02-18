Kar alarmı verildi! İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi

İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran'la ilgili dikkat çeken karar

Narin Güran cinayetinde çarpıcı karar! Amcayla ilgili detay bomba
Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Atalanta Club Brugge CANLI nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Lig Atalanta Club Brugge maçı ne zaman, hangi kanalda?

Atalanta Club Brugge CANLI nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Lig Atalanta Club Brugge maçı ne zaman, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Lig'inde haftanın en önemli maçlarından Atalanta Club Brugge maçı öncesi Atalanta Club Brugge maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Atalanta Club Brugge maçına saatler kaldı. Peki, Atalanta Club Brugge maçı hangi kanalda? Atalanta Club Brugge maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Atalanta Club Brugge maçı hangi kanalda? Atalanta Club Brugge maçı öncesi Atalanta Club Brugge maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Lig'in önemli mücadelelerinden Atalanta Club Brugge maçı detayları araştırılıyor. Peki, Atalanta Club Brugge maçını hangi kanal veriyor? İşte Atalanta Club Brugge maçı yayın bilgisi haberimizde!

ATALANTA CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta ile Club Brugge arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ATALANTA CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta Club Brugge maçı, 18 Şubat Salı günü oynanıyor.

Atalanta Club Brugge maçı, saat 23:00'te başlayacak.

ATALANTA CLUB BRUGGE MAÇI KAÇ KAÇ?

Atalanta Club Brugge maçı henüz bitmedi.

ATALANTA CLUB BRUGGE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atalanta ve Club Brugge, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
img

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
img

Fenerbahçe'nin yıldızı Galatasaray'ı karıştırdı
img

Real Madrid'den ayrılıyor!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
Türkiye'den 2 takım var: Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli

İstanbul'da hayat duracak! Uçuşlar şimdiden iptal ediliyor
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.