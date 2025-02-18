Atalanta Club Brugge CANLI nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Lig Atalanta Club Brugge maçı ne zaman, hangi kanalda?

Atalanta Club Brugge maçı hangi kanalda? Atalanta Club Brugge maçı öncesi Atalanta Club Brugge maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. UEFA Şampiyonlar Lig'in önemli mücadelelerinden Atalanta Club Brugge maçı detayları araştırılıyor. Peki, Atalanta Club Brugge maçını hangi kanal veriyor? İşte Atalanta Club Brugge maçı yayın bilgisi haberimizde!

ATALANTA CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Atalanta ile Club Brugge arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, tabii Spor 1 kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ATALANTA CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?

Atalanta Club Brugge maçı, 18 Şubat Salı günü oynanıyor.

Atalanta Club Brugge maçı, saat 23:00'te başlayacak.

ATALANTA CLUB BRUGGE MAÇI KAÇ KAÇ?

Atalanta Club Brugge maçı henüz bitmedi.

ATALANTA CLUB BRUGGE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atalanta ve Club Brugge, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bergamo'da, Gewiss Stadyumu'nda oynanacak.