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Atakan Karazor Türk mü, aslen nereli, tercihi ne oldu? Atakan Karazor kimdir?

Atakan Karazor Türk mü, aslen nereli, tercihi ne oldu? Atakan Karazor kimdir?
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen orta saha Atakan Karazor, milli takım tercihini yaptı. Peki, Atakan Karazor Türk mü, aslen nereli? Atakan Karazor kimdir?

Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın kaptanı Atakan Karazor, milli takım tercihini yaptı. Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya gelen Karazor'un durumu netlik kazanırken ilk milli maç döneminde de kadroda olacağı belirtildi. Peki, Atakan Karazor Türk mü, aslen nereli? Atakan Karazor kimdir?

ATAKAN KARAZOR TÜRK MÜ, ASLEN NERELİ, TERCİHİ NE OLDU?

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Karazor, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın kendisiyle temasa geçmesine rağmen Türk Milli Takımı için forma giymeye karar verdi.

TFF Yönetimi, Atakan Karazor'un A Milli Takım Uygunluğunu Onayladı

Geçtiğimiz ay TFF Yönetimi, Atakan Karazor'un A Milli Takım formasını giymesi için uygun olduğunu belirtmişti.

ATAKAN KARAZOR KİMDİR?

Doğum: 13 Ekim 1996 (27 yıl yaşında), Essen, Almanya

Atakan Karazor (d. 13 Ekim 1996), orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman profesyonel futbolcu. Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giymektedir.

Üst düzey kariyerine Borussia Dortmund II'de başladı ve ardından 2. Bundesliga'da iki sezon Holstein Kiel'de oynadı. 2019 yılında Stuttgart'a katıldı ve ilk sezonunda Bundesliga'ya yükselmeyi başardı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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