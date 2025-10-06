Kripto dünyasında dikkat çeken bir gelişme yatırımcıların radarına girdi: Aster Coin (ASTER) Binance'de listeleniyor! Peki, bu yeni token neden bu kadar konuşuluyor ve yatırımcılar için ne anlama geliyor? ASTER'in 24 saatlik işlem hacminin 1 milyar doları aşması, toplulukta ciddi bir heyecan yarattı. Binance'in listeleme tarihi yaklaşırken, hem DeFi meraklıları hem de yeni yatırımcılar ASTER'i yakından takip ediyor. Peki, Aster Coin Binance'de ne zaman listelenecek? Aster Coin nedir, ne projesi? Aster Coin kimin, değeri ne kadar, hangi borsada yer alıyor? Aster Coin hakkında tüm detaylar haberimizde...

ASTER COIN BINANCE'DE LİSTELENDİ Mİ?

Kripto para dünyasında son dönemde en çok konuşulan tokenlerden biri olan Aster Coin (ASTER), yatırımcıların ve kripto meraklılarının radarında yer alıyor. Peki, Aster Coin Binance'de listelendi mi? Yapılan resmi açıklamalara göre, Binance, Aster tokenini 6 Ekim 2025 tarihinde saat 15.00 (TSİ) itibarıyla listeleyeceğini duyurdu.

Bu listeleme sayesinde yatırımcılar ASTER tokenini hem USDT hem USDC hem de TRY bazında işlem yapabilecek. Bu hamle, Aster topluluğu için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor ve tokenin likiditesinin artması bekleniyor.

ASTER COIN BINANCE'DE NE ZAMAN LİSTELENECEK?

Aster Coin'in Binance listeleme tarihi, yatırımcılar tarafından merakla bekleniyordu. Resmî duyuruya göre, 6 Ekim 2025, 15.00 TSİ tarihi kritik bir dönüm noktası olacak. Listelemenin ardından ASTER/USDT, ASTER/USDC ve ASTER/TRY işlem çiftleri aktif hale gelecek ve kullanıcılar tokeni kolaylıkla alıp satabilecek.

ASTER COIN NEDİR?

Aster Coin (ASTER), özellikle merkeziyetsiz türev işlemler alanında yüksek kaldıraçlı ve çoklu blokzincir destekli bir çözüm sunmak amacıyla geliştirilmiş bir token olarak dikkat çekiyor. ASTER, APX Finance ile Astherus projelerinin birleşmesi sonucunda ortaya çıktı.

Bu birleşme, iki farklı ekibin teknoloji ve topluluk deneyimini bir araya getirerek, perpetual (süresiz) vadeli işlemler platformu oluşturmayı hedefliyor. ASTER, sadece profesyonel yatırımcıları değil, DeFi ekosistemine yeni katılan kullanıcıları da hedefliyor.

Token, gerçek dünya varlıkları ve altyapı dağıtımı odaklı tokenleştirilmiş varlık ekonomisinde aktif olarak kullanılıyor ve topluluk içinde yüksek ilgi görüyor.

ASTER COIN'İN DEĞERİ NE KADAR?

ASTER, piyasaya hızlı bir giriş yaptıktan sonra ciddi bir işlem hacmi yakaladı. Son 24 saatlik işlem hacmi 1,05 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu durum, tokenin topluluk ve yatırımcılar arasında güçlü bir ilgiye sahip olduğunu gösteriyor.

Tokenin fiyatı piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yatırımcıların, yatırım kararlarını verirken piyasa trendlerini ve riskleri dikkatlice değerlendirmesi gerekiyor.

ASTER COIN HANGİ BORSADA?

ASTER tokenini merkezi kripto borsalarında bulmak mümkün. En popüler platformlardan biri Bybit olarak öne çıkıyor. Binance'in 6 Ekim listelemesi ile birlikte, yatırımcılar ASTER tokenini hem dolar bazlı hem de Türk lirası bazlı işlemlerde kullanabilecek.

Listeleme öncesi ve sonrası, tokenin işlem hacmi ve likiditesinde ciddi bir artış bekleniyor. Bu nedenle yatırımcıların borsalardaki güncel duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

ASTER COIN KİMİN?

ASTER tokeni, APX Finance ve Astherus projelerinin birleşmesiyle ortaya çıkan bir girişimin ürünü olarak piyasaya sürüldü. Projenin arkasında blokzincir teknolojisi ve merkeziyetsiz finans (DeFi) deneyimine sahip iki ekip bulunuyor.

Ekibin amacı, kullanıcılara daha hızlı, güvenli ve şeffaf bir perpetual vadeli işlem deneyimi sunmak. Bu bağlamda, proje hem profesyonel yatırımcıları hem de DeFi dünyasına yeni adım atan kullanıcıları hedefliyor.

ASTER COIN NE PROJESİ?

ASTER, özellikle süresiz vadeli işlemler ve çoklu blokzincir entegrasyonu üzerine kurulu bir projedir. Platform, kullanıcıların merkeziyetsiz ortamda yüksek kaldıraçlı işlemler yapmasına imkan tanıyor.

Projenin vizyonu, DeFi ekosisteminde güvenli, hızlı ve şeffaf bir işlem ortamı sunmak. ASTER token, bu ekosistemin temel unsurlarından biri olarak öne çıkıyor ve yatırımcıların ilgisini çekiyor.

ASTER COIN NE ZAMAN ÇIKTI?

ASTER tokeni, APX Finance ve Astherus projelerinin birleşmesi ile 2025 yılı itibarıyla aktif hale geldi. Ancak proje, geliştirme süreci ve birleşmenin tamamlanması ile topluluk içinde hızla ilgi gördü.

Binance listelemesiyle birlikte token, resmî olarak geniş kitlelere ulaştı ve yatırımcıların erişimine açıldı.

Uyarı: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı verirken kendi araştırmanızı yapmanız önemlidir.