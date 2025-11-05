'Asgari ücret ne kadar olmalı?' anketi! Yüzde 25'lik kesim aynı rakamı telaffuz etti

Asal Araştırma, 12–18 Eylül 2025 tarihleri arasında yaptığı son ankette vatandaşlara "2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusunu yöneltti. Anket sonuçları, toplumun büyük bir kısmının mevcut ekonomik koşullarda 30 bin TL ve üzeri bir asgari ücret talep ettiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ankete katılanların yalnızca küçük bir bölümü mevcut seviyelere yakın bir ücret artışını yeterli bulurken, çoğunluk yüksek oranlı bir zam beklentisi içinde...

ANKET SONUÇLARI;

En fazla 26.000 TL diyenler: %14,5

28.000 TL olmalı diyenler: %22,6

30.000 TL olmalı diyenler: %25,8

32.000 TL olmalı diyenler: %13,1

32.000 TL'den fazla olmalı diyenler: %24,0

HALKIN BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR

Sonuçlara göre katılımcıların yaklaşık %63'ü 30 bin TL ve üzeri bir asgari ücret istiyor. Bu oran, özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri ve kira, gıda, enerji gibi kalemlerdeki yükselişin vatandaşın maaş beklentisini doğrudan etkilediğini gösteriyor.