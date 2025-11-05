Haberler

"Asgari ücret ne kadar olmalı?" anketi! Yüzde 25'lik kesim aynı rakamı telaffuz etti

Güncelleme:
Asal Araştırma'nın anketine göre halkın büyük kısmı, 2026'da asgari ücretin 30 bin TL'nin üzerine çıkmasını istiyor. Katılımcıların çoğu artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerken, araştırma vatandaşın güçlü bir zam beklentisi içinde olduğunu ortaya koydu.

  • Asal Araştırma'nın 12-18 Eylül 2025 tarihlerinde yaptığı ankette, katılımcıların %25,8'i asgari ücretin 30.000 TL olması gerektiğini belirtti.
  • Ankete katılanların %63'ü asgari ücretin 30.000 TL veya üzeri olmasını talep etti.
  • Ankette en yüksek oranla %25,8 ile 30.000 TL talep edilirken, %24 ile 32.000 TL'den fazla talep edildi.

Asal Araştırma, 12–18 Eylül 2025 tarihleri arasında yaptığı son ankette vatandaşlara "2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusunu yöneltti. Anket sonuçları, toplumun büyük bir kısmının mevcut ekonomik koşullarda 30 bin TL ve üzeri bir asgari ücret talep ettiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, ankete katılanların yalnızca küçük bir bölümü mevcut seviyelere yakın bir ücret artışını yeterli bulurken, çoğunluk yüksek oranlı bir zam beklentisi içinde...

ANKET SONUÇLARI;

  • En fazla 26.000 TL diyenler: %14,5
  • 28.000 TL olmalı diyenler: %22,6
  • 30.000 TL olmalı diyenler: %25,8
  • 32.000 TL olmalı diyenler: %13,1
  • 32.000 TL'den fazla olmalı diyenler: %24,0

HALKIN BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR

Sonuçlara göre katılımcıların yaklaşık %63'ü 30 bin TL ve üzeri bir asgari ücret istiyor. Bu oran, özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri ve kira, gıda, enerji gibi kalemlerdeki yükselişin vatandaşın maaş beklentisini doğrudan etkilediğini gösteriyor.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
ABD'yi ayağa kaldıran kaza kamerada! Kargo uçağı bomba gibi patladı

Ülkeyi yangın yerine çeviren kaza kamerada! Uçak bomba gibi patladı
Seçimi kazanan Zohran Mamdani: Trump beni izlediğini biliyorum, sesi aç

Seçimi kazanan Müslüman başkandan Trump'ın savurduğu tehdide yanıt
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıvatandaş:

kamuda çalışan en düşük ücretlinin maaşı kadar olsun yeter. 45-50 bin civarı. asgari ücretli de bu ülkenin evladı.

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Sözer:

Asgari ücretli çalışan sanki bedava yaşıyor da sacmasapan ücretler veriliyor. lan 22 bin ne ya? ayip yuh yeminle. en az 40-50 bandında olmalı ama ülke gerçekleri ile hadi 30-35 olsun bari.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Gök:

Şu bir gerçek ki bütün çalışan ve emekli enflasyona yenik düştü 2013 de 20 Gr altın alıyordum şimdi 10 Gr maaş eridi hesabı siz yapın

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Siz hala anlamadınız galiba aç adamın kafası çalışmaz bu akopo kimsenin doymasını istemez ne 40 50 bini.Gerçi bu enflasyonist ortamda 50 de yetmez tek çalışan için

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıugureroglu6060:

bu neyin sonucu kime sormuşlarda bu tablo çıkmış.30 bin ev kirası verip de bu ankete 30 bin yeter diyen bir tane asgari ücretli çıkartın bana

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
