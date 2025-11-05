"Asgari ücret ne kadar olmalı?" anketi! Yüzde 25'lik kesim aynı rakamı telaffuz etti
Asal Araştırma'nın anketine göre halkın büyük kısmı, 2026'da asgari ücretin 30 bin TL'nin üzerine çıkmasını istiyor. Katılımcıların çoğu artan yaşam maliyetlerine dikkat çekerken, araştırma vatandaşın güçlü bir zam beklentisi içinde olduğunu ortaya koydu.
- Asal Araştırma'nın 12-18 Eylül 2025 tarihlerinde yaptığı ankette, katılımcıların %25,8'i asgari ücretin 30.000 TL olması gerektiğini belirtti.
- Ankete katılanların %63'ü asgari ücretin 30.000 TL veya üzeri olmasını talep etti.
- Ankette en yüksek oranla %25,8 ile 30.000 TL talep edilirken, %24 ile 32.000 TL'den fazla talep edildi.
Asal Araştırma, 12–18 Eylül 2025 tarihleri arasında yaptığı son ankette vatandaşlara "2026 yılında asgari ücret ne kadar olmalı?" sorusunu yöneltti. Anket sonuçları, toplumun büyük bir kısmının mevcut ekonomik koşullarda 30 bin TL ve üzeri bir asgari ücret talep ettiğini ortaya koydu.
Araştırmaya göre, ankete katılanların yalnızca küçük bir bölümü mevcut seviyelere yakın bir ücret artışını yeterli bulurken, çoğunluk yüksek oranlı bir zam beklentisi içinde...
ANKET SONUÇLARI;
- En fazla 26.000 TL diyenler: %14,5
- 28.000 TL olmalı diyenler: %22,6
- 30.000 TL olmalı diyenler: %25,8
- 32.000 TL olmalı diyenler: %13,1
- 32.000 TL'den fazla olmalı diyenler: %24,0
HALKIN BEKLENTİSİ YÜKSELİYOR
Sonuçlara göre katılımcıların yaklaşık %63'ü 30 bin TL ve üzeri bir asgari ücret istiyor. Bu oran, özellikle son dönemde artan yaşam maliyetleri ve kira, gıda, enerji gibi kalemlerdeki yükselişin vatandaşın maaş beklentisini doğrudan etkilediğini gösteriyor.