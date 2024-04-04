Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo kargolar dağıtım yapıyor mu?

Resmi ve dini bayram çalışma saatleri değişiklik gösteren kargolar, bu durumda çalışma saatlerini müşterilerine duyuruyor. Yurtiçi, Aras, Sürat, MNG Kargo'nun Ramazan Bayramı çalışma durumları değişiklik gösterebiliyor. Peki, Arefe günü kargolar açık mı 2024? 9 Nisan Arefe günü, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo kargolar dağıtım yapıyor mu?

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2024?

Arefe gününe denk gelen 9 Nisan 2024 tarihinde kargo hizmetleri kısmen devam edecektir. PTT Kargo, kamu kurumu olduğundan dolayı bu tarihte hizmet vermeyecektir. Ancak, özel kargo şirketleri olan Yurtiçi, MNG, Sürat, UPS, Aras gibi firmaların Arefe gününde çalışmaya devam etmeleri beklenmektedir. Bu kargo firmaları, özel sektör kuruluşları oldukları için bayram öncesinde teslimat yapmaya devam edeceklerdir.