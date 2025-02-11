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Arda Ünyay kimdir? Arda Ünyay kaç yaşında, mevkisi ne?

Arda Ünyay kimdir? Arda Ünyay kaç yaşında, mevkisi ne?
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Süper Lig lideri Galatasaray'ın TFF 1.Lig ekiplerinden Ankaragürücü'nün 18 yaşındaki stoperi Arda Ünyay'ı kadrosuna kattığı ileri sürüldü. Peki, Arda Ünyay kimdir? Arda Ünyay kaç yaşında, mevkisi ne?

Arda Ünyay'la Beşiktaş da ilgileniyordu ancak Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un devreye girmesiyle transferde anlaşma sağlandığı iddia edildi. Peki, Arda Ünyay kimdir? Arda Ünyay kaç yaşında, mevkisi ne?

ARDA ÜNYAY KİMDİR?

Doğum : 18 Ocak 2007 (18yaşında), Ankara, Türkiye

Boy : 1,84 m

Ankaragücü kulübünün altyapısından yetişen 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonu bitiyordu. Bu sezon 4 maça çıktı ve 59 dakika süre aldı.

1,87 boyundaki Arda; stoper, ön libero ve sağ bek bölgesinde de forma terletiyor. Türkiye U19 Milli Takımı'nda 2 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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