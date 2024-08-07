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Anthony Ammirati neden elendi? Anthony Ammirati kimdir? Fransız sporcu kaç yaşında, nereli?

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Fransız sporcu Anthony Ammirati'nin neden elendiği gündemde. Ammirati hakkında merak edilenler araştırılıyor. Sporcunun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu hakkında bilgiler aranıyor. Anthony Ammirati, spor dünyasında tanınan bir isim olmasına rağmen, neden elendiği konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda cinsel organının çıtaya çarpması sonucu dramatik bir şekilde olimpiyatlara veda eden ve dünya gündemine oturan sırıkla atlama sporcusu Anthony Ammirati, bu kez aldığı ilginç iş teklifiyle gündeme geldi. Peki, Anthony Ammirati neden elendi? Anthony Ammirati kimdir? Fransız sporcu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ANTHONY AMMIRATI KİMDİR?

Anthony Ammirati 16 Temmuz 2003 doğumlu sırıkla atlamada uzmanlaşmış bir Fransız atlettir. 2022'de Dünya Atletizm U20 Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

Haziran 2021'de Salon-de-Provence'ta 5,72 m ile 20 yaş altı kategorisinde yeni bir ulusal rekor kırdı. Sonraki ay, Tallinn'deki U20 Avrupa Şampiyonası'nda 5,64 m'lik atlayışıyla altın madalya kazandı.

Cali'deki U20 dünya şampiyonası sırasında, ikinci denemesinde 5.65m'lik bir atlayışla dünya şampiyonu oldu. Daha sonra kişisel en iyi derecesini 5.75m ile geliştirdi. 31 Ağustos 2022'de, Sankt-Wendel'de 5.81m'lik bir atlayışla Fransız gençler sırıkla atlama rekorunu üçüncü kez kırdı. 2018'de 6.05m'lik atlayış yapan Armand Duplantis'in ardından kategori tarihinde ikinci performans gösteren kişi oldu.

Ammirati 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı; ancak finallere yükselmeyi başaramadı. Daha sonra, penisini çapraz direğe çarparak devirdiği denemelerinden birinin videosu viral oldu.

Anthony Ammirati neden elendi? Anthony Ammirati kimdir? Fransız sporcu kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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