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ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?
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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor! Antalyaspor ve Kasımpaşa, önemli bir mücadelede karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, maçın yayın bilgilerini ve detaylarını araştırıyor. Peki, Antalyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Antalyaspor Kasımpaşa maçı canlı maç izle linki canlı skor bilgileri...

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Antalyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasına dair tüm detaylar…

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

22.02.2025 16:00 tarihinde Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak olan Antalyaspor - Kasımpaşa maçı aynı zamandabeIN SPORTS da canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?Antalyaspor - Kasımpaşa maçı

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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