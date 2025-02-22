ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda?

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, hangi kanalda? Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ve Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bu kritik mücadele öncesinde futbolseverler, maçın yayın saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Antalyaspor - Kasımpaşa karşılaşmasına dair tüm detaylar…

ANTALYASPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

22.02.2025 16:00 tarihinde Corendon Airlines Park Stadyumu'nda oynanacak olan Antalyaspor - Kasımpaşa maçı aynı zamandabeIN SPORTS da canlı olarak yayınlanacak.

Antalyaspor - Kasımpaşa maçı