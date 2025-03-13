Ankara-Dubai uçuşları! Pegasus Ankara Dubai uçuşları ne zaman başlıyor?

Pegasus Hava Yolları, Ankara-Dubai direkt uçuşlarına başlıyor. 14 Haziran 2025 tarihinde başlayacak olan bu seferler, haftada iki kez gerçekleştirilecek. Bu yeni hat, başkentten Birleşik Arap Emirlikleri'nin en popüler turistik ve ticaret merkezlerinden biri olan Dubai'ye direkt ulaşım imkânı sunacak. Peki, Pegasus Ankara Dubai uçuşları ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

ANKARA DUBAI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Pegasus Hava Yolları, uluslararası uçuş ağını genişleterek, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Dubai'ye direkt uçuşlara başlıyor. 14 Haziran 2025'te başlayacak olan bu seferler, haftada iki frekans olarak düzenlenecek. Bu yeni uçuşlar, özellikle iş ve turizm amaçlı seyahat eden yolcular için büyük kolaylık sağlayacak.

ANKARA DUBAI DİREKT UÇUŞ VAR MI?

Pegasus Hava Yolları, 14 Haziran 2025 itibarıyla Ankara-Dubai direkt uçuşlarını başlatıyor. Haftada iki kez düzenlenecek olan seferler, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Dubai Uluslararası Havalimanı'na kesintisiz ulaşım sağlayacak.

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