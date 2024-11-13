Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı?

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski golcüsü Anderson Talisca ile anlaşma yolunda. Futbol severler, Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağını merak ediyor. Al Nassr takımından yıllık 12 milyon euro alan Talisca'ya Fenerbahçe'nin 8 milyon euro maaş önerdiği söyleniyor. Peki, Anderson Talisca Fenerbahçe'ye mi geliyor? Talisca Fenerbahçe ile anlaştı mı? Detaylar haberimizde...

ANDERSON TALISCA FENERBAHÇE'YE Mİ GELİYOR?

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca ile görüşüp prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, 10 numara pozisyonuna Talisca'yı getirecek. Al Nassr takımından yıllık 12 milyon euro alan Talisca'ya Fenerbahçe'nin 8 milyon euro maaş önerdiği söyleniyor.