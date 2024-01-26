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Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE!

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Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Anadolu Efes - Monaco Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Anadolu Efes - Monaco Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Anadolu Efes - Monaco Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı ne zaman?

ANADOLU EFES - MONACO BASKET MAÇI NE ZAMAN?

26 Ocak 2024 tarihinde oynanacak olan Anadolu Efes ile Monaco arasındaki THY Euroleague basketbol maçı, Türkiye saatiyle 20:30'da başlayacak. Bu karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı olarak izlenebilecek. Maç, İstanbul'da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Her iki takım da uluslararası alandaki başarılarıyla dikkat çekiyor.

ANADOLU EFES - MONACO BASKET MAÇI CANLI İZLE

Anadolu Efes ile Monaco arasındaki THY Euroleague maçını izlemek istiyorsanız, maç S Sport Plus ve S Sport kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Bu kanalları aşağıdaki frekans ve platform bilgileri üzerinden izleyebilirsiniz:

Anadolu Efes-Monaco Maçı İzleme Bilgileri:

Kanal: S Sport Plus

Platformlar: Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Kanal: S Sport

Platformlar: Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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