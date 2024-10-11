Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko arasında ne oldu, kimle kim kavga etti, sebebi ne?

Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko arasında ne oldu, kimle kim kavga etti, sebebi ne? THY EuroLeague'in ikinci haftası Türk derbisine sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmada yumruk yumruğa kavga eden Elijah Bryant ile Tarık Biberovic olayı merak ediliyor. İşte Anadolu Efes- Fenerbahçe Beko kavgası ile ilgili son durum…

ANADOLU EFES-FENERBAHÇE BEKO NE OLDU?

THY EuroLeague'in ikinci haftası Türk derbisine sahne oldu. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde ise ortalık karıştı ve yumruklar konuştu. Fenerbahçe hücumunda smaca giden Tarık Biberovic'a blok vurmak isteyen Elijah Bryant, rakibin sayısına engel olamadı ve iki oyuncu da yerde kaldı. Sert müdahale sonrası sinirlenen Bryant, yere düşen Biberovic ile bir anda birbirine girdi. Yerde yumruklaşmaya başlayan iki oyuncunun kavgası herkesi şoke etti. Bryant'in Biberovic'in kolunu ısırması da gözlerden kaçmadı.

ELIJAH BRYANT VE TARIK BİBEROVİC CEZA ALDI MI?

Pota arkasında yerde yaşanan kavgaya diğer oyuncular da müdahale edince gerginlik daha da tırmandı. Maçın hakemi ise olayın yatışmasının ardından iki oyuncuyu da diskalifiye etti. Kavganın ardından bir süre duran oyun daha sonra devam etti ve Fenerbahçe, sahadan 83-78 galibiyetle ayrıldı.