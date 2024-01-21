Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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AMEDSPOR - SARIYER MAÇI KAÇ KAÇ?

Amedspor - Sarıyer maçı şu anda devre arasındadır. Amedspor - Sarıyer maçı 1-0 şeklinde seyretmektedir. TFF 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Amedspor Sarıyer maçı 21 Ocak Pazar günü saat 14:00'de Diyarbakır Stadyumunda oynanacak. Sarıyer ile 1-1'lik beraberlik alarak evine bir puanla dönen kulüp ligin ikinci devresinde sahasında üç puan almayı hedefliyor.