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Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Haftanın önemli mücadelelerinden Amedspor - Sarıyer maçı oynanıyor. Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç merak ediliyor. Amedspor - Sarıyer canlı maç anlatımı ve Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç? Amedspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Amedspor - Sarıyer maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

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AMEDSPOR - SARIYER MAÇI KAÇ KAÇ?

Amedspor - Sarıyer maçı şu anda devre arasındadır. Amedspor - Sarıyer maçı 1-0 şeklinde seyretmektedir. TFF 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Amedspor Sarıyer maçı 21 Ocak Pazar günü saat 14:00'de Diyarbakır Stadyumunda oynanacak. Sarıyer ile 1-1'lik beraberlik alarak evine bir puanla dönen kulüp ligin ikinci devresinde sahasında üç puan almayı hedefliyor.

Emir Ceran
Emir Ceran
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