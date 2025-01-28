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ALTIN FİYATLARI 28 OCAK | Çeyrek altın, gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 28 OCAK | Çeyrek altın, gram altın ne kadar?
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Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar olduğu sorgulanıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? sorularına yanıt aranıyor. ABD Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararı öncesinde piyasalar dikkatle izleniyor. Peki, 28 Ocak Çeyrek altın, gram altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

28 Ocak Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 3 bin 150 liradan tamamladı. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.163,9 TL, satış 3.164,3 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 5.035,8 TL, satış 5.161,7 TL.

GÖZLER AMERİKAN MERKEZ BANKASI'NDA

ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken karar öncesi varlık fiyatları karışık seyrediyor. Karar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda Bankanın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları da yatırımcıların odağında olacak. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin indirilmesi gerektiğine yönelik söylemleriyle Fed'in gelecek dönemde uygulayacağı politikalar arasında uyuşmazlık çıkabileceğine dair endişelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.

FED'İN FAİZİ SABİT TUTMASI BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki yılın ilk para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın yılın ilk faiz indirimine yüzde 59 ihtimalle mayıs ayında gitmesi bekleniyor.

Öte yandan, Trump'ın aday gösterdiği yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Scott Bessent, Senatodan onay alarak Hazine Bakanı oldu. Yatırımcı ve hedge fon yöneticisi Bessent'in Hazine Bakanlığına aday gösterilmesi, ülke ekonomisi ve piyasalar için olumlu yorumlanmıştı. Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 720 dolar seviyesinin destek, 2 bin 760 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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