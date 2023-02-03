Spor Toto 1. liginin iddialı takımlarından Altay – Adanaspor bugün karşı karşıya geldi Haftanın önemli maçlarından biri olan Altay – Adanaspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Altay –Adanaspor MAÇ SONUCU! Altay maçı kaç kaç bitti? Altay –Adanaspor maç sonucu ne? İşte detaylar...

Altay – Adanaspor MAÇ SONUCU! Altay ve Adanaspor bugün karşı karşıya geldi. Haftanın önemli maçlarından biri olan AltayAdanaspor maçının kaç kaç bittiği araştırılmaya başlandı. Altay ve Adanaspor maçının sonucu merak konusu oldu. Peki, Altaymaçı kaç kaç bitti? Altay –Adanaspor maç sonucu ne? Detaylar haberimizde…

ALTAY-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Altay –Altay maçı, 3 Şubat Cuma günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

ALTAY ADANASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Altay –Altay'ın Spor Toto 1. Lig maçı, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay –Altay maçı canlı olarak TRT Spor, BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.