Ali Koç ne zaman başkan oldu, kaç yıldır başkan?

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sonyapılan olağan seçimli genel kurulda, mevcut başkan Ali Koç zaferle ayrılmış ve üçüncü kez başkan seçilmişti. Peki, Ali Koç ne zaman başkan oldu, kaç yıldır başkan?

ALİ KOÇ NE ZAMAN BAŞKAN OLDU?

İLK BAŞKANLIĞI

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mevcut başkanı Ali Koç, 2018 yılında kulüp başkanlığına seçildi. Ali Koç, 4 Haziran 2018 tarihinde yapılan Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda, mevcut başkan Aziz Yıldırım'a karşı yarıştı ve seçimi kazanarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı oldu.

2. KEZ BAŞKAN OLMASI

Ali Koç, 26 Haziran 2021'de 6 bin 459 oyla ikinci kez Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığına seçildi.

3. KEZ BAŞKAN OLMASI

Ali Koç 9 Haziran 2024'te 26 bin 947 oyun 16 bin 464'ünü alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 3. kez başkan seçildi