Eski imam Ali Çamlı, Kayserispor'un yeni başkanı oldu. Bunun ardından hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Ali Çamlı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kayserispor'un yeni başkanı Ali Çamlı'nın hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? İşte detaylar...

Süper Lig ekibi Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı dönemi sona erdi. Sarı-kırmızılı ekibin yeni başkanı daha önce de kulüpte görev alan Hunat Camii eski imamı Ali Çamlı oldu. Peki, Ali Çamlı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi, çocuğu var mı? İşte ayrıntılar...

KAYSERİSPOR'UN YENİ BAŞKANI KİM OLDU?

Kayserispor'un seçimli olağan genel kurulunda tek aday olan eski imam Ali Çamlı, kulübün yeni başkanı oldu. Çamlı daha önce Kayserispor'da asbaşkanlık görevini yürütmüştü.

ALİ ÇAMLI KİMDİR?

Ali Çamlı Kayseri'de bulunan Hunat Camii'nin eski imamıdır. Daha önceden Kayserispor'da asasbaşkanlık görevini yürüten Ali Çamlı, Kayserispor'un Başkan'ı oldu. Ali Çamlı, 17 Aralık 2022 tarihinde yapılan genel kurul ile Kayserispor tarihinin 31. Başkanı oldu.