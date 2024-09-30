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Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir?

Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir?
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Antalyalı 42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Peki, Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir?

42 yaşındaki başpehlivan Ali Altun antrenman yaptığı salonda fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Altun tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir?

ALİ ALTUN NEDEN ÖLDÜ, HASTA MIYDI?

Döşemealtı Belediyesi sporcusu Ali Altun, Konyaaltı ilçesinde antrenman yaptığı salonda fenalaştı. Yakındaki özel hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Altun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başpehlivan Altun'un cenazesi, yarın Döşemealtı ilçesindeki Yeniköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ALİ ALTUN KİMDİR?

1982 yılında Antalya'da dünyaya gelen Ali Altun, güreşe alt boylarda başladı ve kısa sürede adını duyurarak başpehlivanlığa kadar yükseldi. 2010 yılında düzenlenen 649. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltı boyunda üçüncü olarak başpehlivanlığa yükselen Altun, birçok önemli organizasyonda başarılar elde etti.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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