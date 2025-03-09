ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Alanyaspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Alanyaspor Galatasarayarasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi ve saatinin yanı sıra yayınlanacağı kanal merak ediliyor. Bu önemli karşılaşma, futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. 2024-2025 sezonunun başlangıcını işaret eden Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları, bugün oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Maçın tarihi, saati ve yayın kanalı hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Galatasaray maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Alanyaspor Galatasaray maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Alanyaspor Galatasaray maçını şifresiz izleyebilecekler.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Galatasaray maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

ALANYASPOR GALATASARAY İLK 11 BELLİ OLDU MU?



Kadrolar henüz açıklanmadı.