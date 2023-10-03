Akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bugün itibarıyla oto gazın fiyatı 69 kuruş arttı. Böylece oto gazın litresi 18 lirayı aştı.

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti! Oto gaza zam

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişmeye devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Bugün itibarıyla oto gazın litresi 69 kuruş arttı.

OTO GAZIN FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından oto gazın litresi İstanbul'da (Avrupa) 18 lira 60 kuruşa, Ankara'da 18 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 20 kuruşa çıktı.

SEÇİM SONRASI FİYAT 2 KATINA ÇIKTI

Akaryakıt fiyatlarına son dönemde üst üste zamlar geldi. 14 Mayıs seçimleri öncesi LPG'nin fiyatı 10 lira seviyelerindeydi. Bu süreçte oto gazın fiyatı yaklaşık 2 kat arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler