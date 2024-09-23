AJAX- BEŞİKTAŞ maçı ne zaman? Ajax- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Ajax- Beşiktaş maçının ne zaman oynanacağı futbol severler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi kapsamında Ajax ile ilk maçını oynayacak olan Beşiktaş, bu önemli mücadeleyi kazanmak için sahaya çıkacak. Bu zorlu mücadelede siyah-beyazlılar, sahadan galibiyetle ayrılmak ve Avrupa serüvenine iyi bir başlangıç yapmak için tüm gücünü ortaya koyacak. Peki, Ajax- Beşiktaş maçı ne zaman? Ajax- Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

AJAX- BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, 26 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de Amsterdam Johan Cruijff Arena'da Ajax ile karşılaşacak.

AJAX- BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak bu önemli mücadele, TRT 1 kanalında canlı yayınlanacak.