AİÇÜ Kadın Boks Takımı, Ordu'daki ÜNİLİG Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldu

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Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) öğrencileri, Ordu’da 3-8 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenen ÜNİLİG Türkiye Boks Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle önemli bir başarıya imza attı.

Şampiyonada üniversitemizi temsil eden sporculardan 51 kilogram kategorisinde Esma Karakoç, 54 kilogram kategorisinde Dilan Özçelik ve 70 kilogram kategorisinde Yusuf Saltan, Türkiye üçüncüsü oldu. Ayrıca AİÇÜ Kadın Boks Takımı, takım sıralamasında Türkiye üçüncülüğünü elde ederek üniversiteye gurur yaşattı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi olarak derece elde eden öğrencilerimizi tebrik ediyor, sporcularımızın yetişmesinde emeği bulunan antrenörlerimiz Prof. Dr. Ali Tekin ve Doç. Dr. Gülcan Tekin’e teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu