Ahmet Çakır'ın yaşamı ve kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor. 1952 yılında Kastamonu'da doğan Ahmet Çakır, 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Çakır, 1969 yılında Sultanahmet Ticaret Lisesi'nden ayrılarak askerlik hizmetine başladı. Kariyerinde birçok yerde çalışan Ahmet Çakır'ın, hayatına ve kariyerine dair detaylar araştırılıyor. Peki, Ahmet Çakır kimdir? Ahmet Çakır kaç yaşında, nereli?

AHMET ÇAKIR KİMDİR?

Ahmet Çakır, 1952 yılında Kastamonu'da doğdu ve 1960 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Çakır, 1969 yılında Sultanahmet Ticaret Lisesi'ni bırakıp askere gitmeye karar verdi. Askerlik hizmetinin ardından eğitimine geri dönen Çakır, 1978 yılında Beyoğlu Akşam Lisesi'ni tamamladı ve 1982 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Basın Yayın Yüksekokulu'ndan mezun oldu.

AHMET ÇAKIR'IN KARİYERİ

Gazetecilik kariyerine adım atan Ahmet Çakır, Günaydın, Hürgün, Hürriyet, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah- Fotomaç ve Radikal gibi önemli gazetelerde çeşitli görevlerde bulundu.

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