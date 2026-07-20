Haberler

AĞRI'DA ANALİG BADMİNTON HEYECANI: 9 İLDEN SPORCULAR KÜRSÜ İÇİN YARIŞIYOR

AĞRI'DA ANALİG BADMİNTON HEYECANI: 9 İLDEN SPORCULAR KÜRSÜ İÇİN YARIŞIYOR
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği ANALİG Badminton 1. Etap 7. Grup müsabakaları, 9 ilden sporcuların katılımıyla Ağrı'da başladı. Turnuva, 20 Temmuz'da finallerle sona erecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türk sporunun altyapısını güçlendirmek amacıyla düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Badminton 1. Etap 7. Grup müsabakaları Ağrı'da başladı.

Geleceğin milli sporcularını keşfetmek ve badminton branşını yaygınlaştırmak hedefiyle organize edilen şampiyona, Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Merkez Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle start aldı.

Ağrı’da spor şöleni havası estiren turnuvaya ev sahibinin yanı sıra Bitlis, Elazığ, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Tunceli ve Van illerinden çok sayıda sporcu katılım sağladı.

Açılış törenine Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, Badminton İl Temsilcisi Nevzat Alpaslan, şube müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı. Turnuvanın açılışında konuşan Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, ANALİG'in genç yeteneklerin kendilerini göstermeleri için en önemli basamaklardan biri olduğunu vurguladı. Budak, "Ağrı olarak böyle anlamlı ve büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Turnuvada centilmence mücadele edecek tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum." dedi.

Merkez Spor Salonu'nda çekişmeli maçlara sahne olan ANALİG Badminton müsabakaları, 20 Temmuz'da oynanacak final karşılaşmaları ve ödül töreniyle sona erecek.

 

Kaynak: Haber Platformu / Servet Arslan
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Babala TV dosyasında çarpıcı mali analiz! 252 milyonluk işlem hacmi ve kaynağı açıklanamayan villa

Adliyeye sevk edilen Oğuzhan Uğur'u zora sokacak bilirkişi raporu
Dünya şaşkın! Trump ile Sanchez'den beklenmeyen kare

Dünyayı şaşkına çeviren fotoğraf
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi

Böyle evlat olmaz olsun! Babasının tek umudunu küle çevirdi
Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı: Türkiye'den 3 isim

Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaratan oyuncular açıklandı
Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı

Kriz adam yine sahnede! Bu kez kupaya değil, protokole kadar uzandı
Haliç'teki gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı: Kaptan adliyeye sevk edildi

Haliç'teki ölümlü gemi kazasının görüntüleri ortaya çıktı
AK Parti'ye transfer kulisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Gürban'dan Kavuncu'ya zehir zemberek tepki

AK Parti'ye transfer kulisi İYİ Parti'yi karıştırdı! Çok sert sözler
Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Gökçe Bahadır'ın bebeğinin cinsiyeti belli oldu