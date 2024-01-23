Afrika Kupası kaç takım çıkıyor, turnuva formatı ne?

Alassane Outtara Stadyumu'nda oynanan maçın 90. dakikasına 2-0 önde giren Gana, uzatmalarda yediği 2 gol ile turnuvaya veda etti. Peki, Afrika Kupası kaç takım çıkıyor, turnuva formatı ne?

AFRİKA KUPASI'INDA ÜST TURA KAÇ TAKIM ÇIKIYOR?

Toplam 6 grupta ilk ikiye giren takımların doğrudan tur biletini aldığı turnuvada, en iyi 4 grup üçüncüsü de son 16 turuna yükselme hakkı kazanacak.

Mısır'ın ev sahipliği yaptığı 2019'da takım sayısının ilk kez 24'e yükseltildiği kupada gruplar şöyle:

A Grubu : Fildişi Sahili, Nijerya, Ekvator Ginesi, Gine-Bissau

B Grubu: Mısır, Gana, Yeşil Burun Adaları, Mozambik

C Grubu: Senegal, Kamerun, Gine, Gambiya

D Grubu: Cezayir, Burkina Faso, Moritanya, Angola

E Grubu: Tunus, Mali, Güney Afrika, Namibya

F Grubu: Fas, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zambiya, Tanzanya.