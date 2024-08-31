Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11! Gabriel Sara ve Sanchez oynayacak mı?
Galatasaray muhtemel 11! Adana Demirspor Galatasaray maçı muhtemel ilk 11 kadrosu maça saatler kala merak ediliyor. ADS GS maç kadrosu beli oldu. Sahaya çıkacak 11 araştırılıyor. Adana Demirspor Galatasaray ilk 11 tahminleri, kimlerin oynayıp kimle forma giyemeyeceği tartışılıyor. İşte maça saatler kala Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11'i!
Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11! Adana Demirspor Galatasaray maçı muhtemel ilk 11 kadrosu maça saatler kala merak ediliyor. ADS GS maç kadrosu beli oldu. Sahaya çıkacak 11 araştırılıyor. Adana Demirspor Galatasaray ilk 11 tahminleri, kimlerin oynayıp kimle forma giyemeyeceği tartışılıyor. İşte maça saatler kala Adana Demirspor Galatasaray muhtemel ilk 11'i haberimizde!
ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11
Adana Demirspor muhtemel 11: Deniz, Manev, Gravillon, Semih, Abdulsamet, Bünyamin, Maestro, Yusuf Sarı, Nabil Alioui, Barasi, Aymbetov.
Galatasaray muhtemel 11: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Jelert, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi.
GALATASARAY'DA EKSİKLER
Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçı sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, bugünkü müsabakada görev yapamayacak.