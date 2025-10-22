Haberler

Abramovich, Galatasaray'ı satın alacak mı, Galatasaray'dan hisse alacak mı?

Güncelleme:
Chelsea'nin eski patronu Roman Abramovich'in Galatasaray'ı satın alacağı yönünde iddialar gündemi sarsmıştı. Abramovich, Galatasaray'ı satın alacak mı, Galatasaray'dan hisse alacak mı?

Dünyanın en popüler futbol kulüpleri arasında yer alan Galatasaray hakkında son dönemde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Peki, Abramovich, Galatasaray'ı satın alacak mı?

ABRAMOVICH - GALATASARAY İDDİASI

Son dönemde spor dünyasında gündem yaratan iddialara göre, Chelsea'nin eski sahibi olan Rus milyarder Roman Abramovich'in Galatasaray'dan hisse almayı planladığı öne sürülmüştü. Bu iddia, hem Türkiye'de hem de uluslararası medyada geniş yankı buldu.

ABRAMOVICH TARAFINDAN YALANLAMA GELDİ

Ortaya atılan haberlerin ardından Abramovich cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı. Rus iş insanı, Galatasaray'ı satın alacağı yönündeki söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

HERHANGİ BİR KULÜP YATIRIMI YOK

Abramovich'in sözcüsü, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bay Abramovich şu anda herhangi bir futbol kulübünü satın alma veya yatırım yapma planı içinde değildir." ifadelerini kullanarak iddialara kesin bir dille yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Tıp dünyası yasta! Sevilen profesör hayatını kaybetti

Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu ölümden döndü

Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim

Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Göztepe'de Galatasaray maçı öncesi sakatlık kabusu

Metroda yolculara oyuncak tüfek doğrultan genç gözaltına alındı

