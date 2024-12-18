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ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak?
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ABD Merkez Bankası, Aralık ayı faiz kararını açıklamak üzere toplanıyor. Kararın hangi saatte ve ne zaman duyurulacağı merak konusu oluyor. Bu önemli ekonomik gelişme, piyasaları ve yatırımcıları yakından ilgilendiriyor.

ABD Merkez Bankası'nın Aralık ayı FED faiz kararı, küresel piyasalarda büyük bir merakla bekleniyor. FED faiz kararı, hem ABD ekonomisi hem de dünya genelindeki finansal dengeler açısından kritik öneme sahip. Peki, FED faiz kararı saat kaçta ve ne zaman açıklanacak? Bu sorunun cevabı, özellikle yatırımcılar ve ekonomistler için büyük bir önem taşıyor. Aralık ayına ilişkin FED toplantısı, her yıl olduğu gibi yılın son çeyreğinde ekonomik görünümü şekillendiren en önemli gelişmelerden biri olarak öne çıkıyor. Peki, ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

ABD MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı 18 Aralık Çarşamba günü saat 21.00'da açıklanacak.

ABD Merkez Bankası Aralık ayı FED faiz kararı saat kaçta, ne zaman açıklanacak?

KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

Kasım 2024'te ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 5'ten yüzde 4,75'e düşürdü. Bu karar, ABD Başkanlık seçimlerinin hemen sonrasında alındı ve piyasalar tarafından yılın son faiz indirimi olarak değerlendirildi. Fed yetkilileri, enflasyonun hedeflerine doğru ilerlediğini, ancak faiz oranlarının ekonomik faaliyeti azaltacak kadar yüksek olduğunu belirttiler. Bu nedenle, faiz indiriminin ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla gerekli olduğu ifade edildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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