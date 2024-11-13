ABD EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ! ABD Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde oldu?

ABD'nin Ekim ayı enflasyon verileri, ekonomik gündemin önemli konularından biri haline geldi ve birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, ekonomistler, yatırımcılar ve piyasa analistleri, bu verilerin ekonomik büyüme, işsizlik oranları ve faiz oranları üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeye başlayacak. ABD'nin enflasyon verileri, yalnızca Amerikan halkını değil, tüm dünyadaki yatırımcıları ve ekonomistleri de ilgilendiriyor.Peki, ABD Ekim ayı enflasyon beklentisi ne yönde oldu? Detaylar haberimizde...

ABD EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE OLDU?

Fed yönetimi ile ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump arasında oluşabilecek bir anlaşmazlığın getirebileceği riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı konuşmada da konuya ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek.

ABD TÜFE BEKLENTİSİ KAÇ OLDU?

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,6 ile beklentilere paralel arttı