A MİLLİ TAKIM İstanbul'a döndü mü? A MİLLİ TAKIMINDAN İLK KARELER
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Takım, İstanbul'a döndü. Almanya'da düzenlenen turnuvada elenen milli takım, taraftarlarının desteğiyle yurda döndü.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Takım, yurda döndü. Milli takım kafilesi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel uçakla Almanya'nın Hannover kentinden İstanbul Havalimanı'na geldi.