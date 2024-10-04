A Milli Futbol Takımı kadrosu belli oldu mu? A Milli Takımı İzlanda ve Karadağ maçları aday kadrosu!

Türkiye ile Karadağ maçı ne zaman ve nerede oynanacağı gündeme gelirken, A Milli Futbol Takımı kadrosu belli oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. A Milli Takımı İzlanda ve Karadağ maçları aday kadrosu araştırılıyor. Türkiye-İzlanda maçı ne zaman?

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADROSU BELLİ OLDU MU?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim Cuma günü Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya gelecek. Milliler bu müsabakanın ardından 14 Ekim Pazartesi günü de İzlanda'nın konuğu olacak. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, söz konusu mücadelelerin aday kadrosunu da belirledi. Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen Atakan Karazor ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı.

Atakan Karazor

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli Saudi FC), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmed Kutucu (Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Yunus Akgün (Galatasaray)

TÜRKİYE-KARADAĞ MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye ile Karadağ arasındaki karşılaşma, 11 Ekim Cuma akşamı saat 21.45'te Samsun'da oynanacak.

A Milli Takım kafilesi, 10 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek Karadağ maçı öncesindeki resmi antrenmanın ardından saat 16.00'da uçakla Samsun'a gidecek.

Kırmızı-beyazlılar, aynı gün 17.45'te Karadağ maçının oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, stadyumda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

A Milli Takım, İzlanda karşılaşması için 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.30'da uçakla Samsun'dan bu ülkeye yolculuk edecek. Keflavk Havalimanı'na inecek kafile, buradan otobüsle maçın oynanacağı başkent Reykjavk'e geçecek. Montella ile bir futbolcu, 13 Ekim Pazar günü saat 13.45'te (TSİ 16.45) Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi antrenmanını da bu statta saat 18.00'de (TSİ 21.00) yapacak.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Millî Takımımız, 14 Ekim Pazartesi günü ise yine saat 21.45'te deplasmanda İzlanda ile mücadele edecek.

MİLLİ MAÇLAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Her iki maç da TV8 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanacak.